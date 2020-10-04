ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вірменська армія обстріляла Гянджі, є жертва і постраждалі

Новость на русском → Гянджі, Неділя 04 жовтня 2020 13:16
Вірменська армія обстріляла Гянджі, є жертва і постраждалі Фото: обстріл Гянджі (twitter.com/AzerbaijanMFA)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили Вірменії обстріляли населений пункт Гянджі. В результаті ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Азербайджану.

В результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та давні історичні споруди.

"В результаті ракетного удару вірменської армії з Гянджі - другому за величиною місту Азербайджану, розташованому в 60 км від кордону з Вірменією, загинула 1 мирний житель, 4 отримали поранення. Місту завдано значної шкоди", - повідомили в МЗС.

Відзначимо, що Гянджі є другим за величиною містом в Азербайджані.

Фото: обстріл Гянджі (mod.gov.az)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, у Вірменії заявили, що готові обговорити питання введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події обстрел Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
У Мінську розігнали водометами протестувальників
Роман Тверденко У Мінську розігнали водометами протестувальників
DAILY
Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом