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Армянская армия обстреляла Гянджи, есть жертва и пострадавшие

Новина українською → Гянджи, Воскресенье 04 октября 2020 13:16
Армянская армия обстреляла Гянджи, есть жертва и пострадавшие Фото: обстрел Гянджи (twitter.com/AzerbaijanMFA)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Армении обстреляли населенный пункт Гянджи. В результате ракетного удара погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Министерство обороны и Министерство иностранных дел Азербайджана.

В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и древние исторические постройки.

"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - сообщили в МИД.

Отметим, что Гянджи является вторым по величине городом в Азербайджане.

Фото: обстрел Гянджи (mod.gov.az)

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Армения готова начать переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в Армении заявили, что готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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