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Україна не має наміру вводити економічні санкції проти Білорусі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 21:52
Україна не має наміру вводити економічні санкції проти Білорусі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не планує запроваджувати економічні санкції проти Білорусі. Обмежувати торгівлю з сусідньою державою у Києві також не планують.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC Україна.

За словами Кулеби, українська сторона не планує "атакувати" Білорусь в економічному плані.

"Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше - ми бажаємо їй тільки добра. В нас немає в планах якогось ембарго, запровадження якихось обмежень на торгівлю", - зазначив він.

Як пояснив міністр, торгівля між Україною та Білоруссю є взаємовигідною, тому санкції не будуть розумним кроком з боку Києва. Однак ця позиція може змінитися, якщо Росія візьме контроль над білоруськими підприємствами.

"От тоді треба сідати й аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, бо в нас є висока взаємодія й у військово-торговому секторі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба анонсував приєднання України до європейських персональних санкцій проти Білорусі.

Як відомо, сьогодні ЄС запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, однак Олександр Лукашенко до цього переліку не потрапив.

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