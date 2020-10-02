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Украина не намерена вводить экономические санкции против Беларуси

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 21:52
Украина не намерена вводить экономические санкции против Беларуси Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина не планирует вводить экономические санкции против Беларуси. Ограничивать торговлю с соседним государством в Киеве также не планируют.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По словам Кулебы, украинская сторона не планирует "атаковать" Беларусь в экономическом плане.

"Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - отметил он.

Как пояснил министр, торговля между Украиной и Беларусью является взаимовыгодной, поэтому санкции не будут разумным шагом со стороны Киева. Однако эта позиция может измениться, если Россия возьмет контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - добавил Кулеба.

Напомним, Кулеба анонсировал присоединение Украины к европейским персональным санкциям против Беларуси.

Как известно, сегодня ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, однако Александр Лукашенко в этот перечень не попал.

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