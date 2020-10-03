Трамп захворів на коронавірус, а Вірменія привела армію в повну боєготовність: новини за 2 жовтня

В Україні новий антирекорд по коронавірусу, Вірменія привела армію в повну бойову готовність, президент США Дональд Трамп госпіталізований. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 2 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

В Україні знову антирекорд: 4633 нових випадки коронавірусу

В Україні 2 жовтня повідомили про 4633 зафіксованих за добу випадків коронавірусу. . Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Це вже третій підряд антирекорд. У середу вперше виявили більше 4 тисяч нових випадків.

Зросла кількість загиблих на пожежах в Луганській області

В Луганській області триває гасіння масштабних пожеж. Унаслідок них загинули вже 8 людей. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Троє людей померли внаслідок отруєння продуктами горіння, одна - від отриманих опіків, три - від серцевих нападів, причина смерті однієї особи встановлюється.

Вірменія привела армію в повну бойову готовність

Збройні сили Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється.

Представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що збройні сили знищили кілька літаків і вертольотів Азербайджану. Вони були збиті вчора, 2 жовтня, близько 16:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Трамп захворів коронавірусом

Президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом. Також COVID-19 захворіла його дружина Меланія. Про це він написав у своєму Twitter.

Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Про це повідомляє BBC News. У Трампа з'явилися "легкі симптоми" Covid-19 в четвер після того, як він повідомив, що він і його дружина відправилися на карантин.

Опубліковано санкції проти Білорусі: їх запроваджено проти 44 осіб

Європейські санкції проти Білорусі офіційно опубліковано. Загалом вони введені проти 44 білоруських чиновників. Відповідний сСанкційний список опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Отметим, Євросоюз не став запроваджувати новий санкційний механізм проти Білорусі. До існуючого списку просто внесли ще 40 осіб. До цього в чорному списку були чотири фізичні особи.

Антитіла до COVID-19 зникають у пацієнтів через три місяці: вчені зробили нову заяву

Вчені з'ясували, що рівень антитіл до коронавірусу починає знижуватися через три місяці після зараження і повністю зникає ще через такий же період часу. Нові дані дають можливість припустити, що імунітет проти COVID-19 справді може зникнути у тих, хто вже перехворів, в середньому через пів року.

Дослідження було проведено з добровольцями, які перехворіли COVID-19 і результати були опубліковані в журналі Blood. Про це пише видання Medicalxpress.

В Україні різко зміниться погода: синоптики показали свіжий прогноз

Погода в Україні в найближчі вихідні дні буде теплою, сильні дощі відступлять, прийдуть тумани. Такий прогноз на 3 і 4 жовтня дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Діденко в Facebook, перший жовтневий уїкенд в Україні буде теплим.