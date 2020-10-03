Трамп заболел коронавирусом, а Армения привела армию в полную боеготовность: новости за 2 октября

В Украине новый антирекорд по коронавирусу, Армения привела армию в полную боевую готовность, президент США Дональд Трамп госпитализирован. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 2 октября, - в материале РБК-Украина

В Украине снова антирекорд: 4633 новых случая коронавируса

В Украине 2 октября сообщили о 4633 зафиксированных за сутки случаев коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Это уже третий подряд антирекорд. В среду впервые выявили более 4 тысяч новых случаев.

Возросло количество погибших на пожарах в Луганской области

В Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров. В результате них погибли уже 8 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Три человека умерли в результате отравления продуктами горения, один - от полученных ожогов, три - от сердечных приступов, причина смерти одного человека устанавливается.

Армения привела армию в полную боевую готовность

Вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется.

Представитель Министерства бороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы уничтожили несколько самолетов и вертолетов Азербайджана. Они были сбиты вчера, 2 октября, около 16:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Трамп заболел коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания. Об этом он написал в своем Twitter.

Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает BBC News. У Трампа появились "легкие симптомы" Covid-19 в четверг после того, как он сообщил, что он и его жена отправились на карантин.

Опубликованы санкции против Беларуси: они введены против 44 человек

Европейские санкции против Беларуси официально опубликованы. В общей сложности они введены против 44 белорусских чиновников. Санкционный список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Отметим, Евросоюз не стал вводить новый санкционный механизм против Беларуси. В существующий список просто внесли еще 40 человек. До этого в черном списке были четыре физических лица.

Антитела к COVID-19 исчезают у пациентов через три месяца: ученые сделали новое заявление

Ученые выяснили, что уровень антител к коронавирусу начинает снижаться через три месяца после заражения и полностью исчезает еще через такой же период времени. Новые данные дают возможность предположить, что иммунитет против COVID-19 действительно может исчезнуть у тех, кто уже переболел, в среднем через полгода.

Исследование было проведено с добровольцами, которые переболели COVID-19 и результаты были опубликованы в журнале Blood. Об этом пишет издание Medicalxpress.

В Украине резко поменяется погода: синоптики показали свежий прогноз

Погода в Украине в ближайшие выходные дни будет теплой, сильные дожди отступят, придут туманы. Такой прогноз на 3 и 4 октября дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По данным Диденко в Facebook, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым.