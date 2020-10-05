Спецтехніка і шумові гранати: в Бішкеку силовики розганяють демонстрантів

У понеділок, 5 жовтня, близько полудня на площі Ала-Тоо у столиці Киргизії Бішкеку почалася акція протесту. Ближче до вечора співробітники міліції почали розганяти демонстрантів.

Про це повідомляє місцеве видання 24kg.

Мітингувальники незадоволені попередніми підсумками парламентських виборів і вимагають їх скасування. На площі зібралися близько 6 тисяч осіб, зараз їх розганяють правоохоронці.

Розганяють демонстрантів за допомогою водометних машин, чутні вибухи шумових гранат. Силовики також використовують спецтехніку.

Крім того, в районі площі Ала-Тоо спостерігаються проблеми зі зв'язком.

На акцію протесту вийшли представники 11 партій: "Ата Мекен", "Бір Бол", "Бутун Киргизстан", "Замандаш", "Республіка", "Мекенчил", "Мекен Интимаги", "Соціал-демократи Киргизстану", "Реформа", "Ордо" і "Ийман Нуру".

Видання повідомляє, що в результаті розгону акції протесту є постраждалі. Своєю чергою, медики заявляють, що до них ніхто не звертався з присутніх на мітингу.

Зазначимо, що після парламентських виборів в Киргизії Бішкеку почалися багатотисячні акції. Ініціаторами протестів стали п'ять партій: "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо". Раніше вони підписали резолюцію про об'єднання.