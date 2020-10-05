Спецтехника и шумовые гранаты: в Бишкеке силовики разгоняют демонстрантов

В понедельник, 5 октября, около полудня на площади Ала-Тоо в столице Киргизии Бишкеке началась акция протеста. Ближе к вечеру сотрудники милиции стали разгонять демонстрантов.

Об этом сообщает местное издание 24kg.

Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены. На площади собрались около 6 тысяч человек, сейчас их разгоняют правоохранители.

Демонстрантов разгоняют при помощи водометных машин, слышны взрывы шумовых гранат. Силовики также используют спецтехнику.

Кроме того, в районе площади Ала-Тоо наблюдаются проблемы со связью.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру".

Издание сообщает, что в результате разгона акции протеста есть пострадавшие. В свою очередь, медики заявляют, что к ним пока никто не обращался из присутствующих на митинге.

Отметим, после парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке вспыхнули многотысячные акции. Инициаторами протестов стали пять партий: "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо". Ранее они подписали резолюцию об объединении.