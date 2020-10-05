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Рада НБУ висловила недовіру членам правління Рожковій та Сологубу

Автор: Олександр Білоус

Рада Національного банку України під час засідання 2 жовтня розглянула ряд організаційних та кадрових питань. Ухвалено рішення оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

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Про це повідомляється на сайті НБУ.

Як зазначається в повідомленні, рішення ухвалене "за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України".

Рада рекомендувала правлінню НБУ посилити виконавську дисципліну та відповідальність працівників Нацбанку за дотриманням законодавства України та розпорядчих актів НБУ з метою забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю та управління ризикам

Крім того, під час засідання Рада НБУ підтвердила повноваження члени ради Василя Горбаля.

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ у липні 2020 року змінилося більшість топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

Відзначимо, Яків Смолій пішов з посади голови НБУ на початку липня через політичний тиск. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у вересні заявив, що через відставку Смолія відносини з МВФ потрібно вибудовувати практично з нуля.

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