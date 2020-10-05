UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Совет НБУ выразил недоверие членам правления Рожковой и Сологубу

Автор: Александр Белоус

Совет Национального банка Украины во время заседания 2 октября рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов. Принято решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

Самые читаемые новости

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается в сообщении, решение принято "за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кзот Украины".

Совет рекомендовал правлению НБУ усилить исполнительскую дисциплину и ответственность работников Нацбанка за соблюдением законодательства Украины и распорядительных актов НБУ с целью обеспечения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками

Кроме того, во время заседания Совет НБУ подтвердил полномочия члена совета Василия Горбаля.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года изменилось большинство топ-менеджеров центробанка, в частности три члена правления.

Отметим, Яков Смолий ушел с должности главы НБУ в начале июля из-за политическог давления. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в сентябре заявил, что из-за отставки Смолия отношения с МВФ нужно выстраивать практически с нуля.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк Украины