Рада Європи дала рекомендації по закону про розділення повноважень мера і глави КМДА 

Ради Європи надала свої рекомендації до проекту закону "Про місто Київ - столицю України", яким повноваження мера та глави КМДА розділяються. Відповідний висновок надійшов до комітету з питань організації державної влади.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.
У висновку розглянуто відповідність тексту закону Європейській хартії місцевого самоврядування та рекомендаціям Комітету міністрів РЄ.
"Даний висновок не містить конституційного аналізу законопроекту, але вказує на деякі статті Конституції України, які, можливо, доведеться розглянути детальніше для того, щоб переконатися, що остаточний текст відповідає Конституції", - сказано у повідомленні.
Отже, РЄ рекомендує парламенту враховувати такі основні рекомендації:
Також із закону рекомендують прибрати положення, які є занадто детальними і надмірно обмежують повноваження міської влади, включаючи
положення про внутрішню структуру міської влади, про заступників міського
глави і головного архітектора міста, про ратуші.
У РЄ радять переглянути положення, що ускладнюють загальні правові норми, а саме - про міжмуніципальне співробітництво (процедура погодження і підписання договорів про співробітництво територіальних громад), про просторове планування (регулярність внесення змін до стратегічних документів розвитку просторового планування міста Києва) тощо.
Крім того, рекомендовано:
Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков вважає малоймовірним ухвалення законопроекту №2143-3 "Про Київ - столицю України" до виборів 25 жовтня.
Як писало РБК-Україна, законопроект про столицю ВР схвалила в першому читанні ще в жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутатів.
Також у Раді пояснювали, які повноваження матиме мер Києва після прийняття законопроекту про столицю.