Совет Европы дал рекомендации по закону о разделении полномочий мэра и главы КГГА

Совет Европы предоставил свои рекомендации к проекту закона "О Киеве - столице Украины", которым полномочия мэра и главы КГГА разделяются. Соответствующий вывод поступил в комитет по вопросам организации государственной власти.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
В заключении рассмотрено соответствие текста закона Европейской хартии местного самоуправления и рекомендациям Комитета министров СЕ.
"Данный вывод не содержит конституционный анализ законопроекта, но указывает на некоторые статьи Конституции Украины, которые, возможно, придется рассмотреть подробнее для того, чтобы убедиться, что окончательный текст соответствует Конституции", - сказано в сообщении.
Итак, СЕ рекомендует парламенту учитывать следующие основные рекомендации:
Также из закона рекомендуют убрать положения, которые являются слишком подробными и чрезмерно ограничивают полномочия городских властей, включая
положение о внутренней структуре городской власти, о заместителях городского
главы и главном архитекторе города, о ратуши.
В СЕ советуют пересмотреть положения, затрудняющие общие правовые нормы, а именно - о межмуниципальном сотрудничестве (процедура согласования и подписания договоров о сотрудничестве территориальных общин), о пространственном планировании (регулярность внесения изменений в стратегические документы развития пространственного планирования города Киева) и др.
Кроме того, рекомендуется:
Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков считает маловероятным принятие законопроекта №2143-3 "О Киеве - столице Украины" до выборов 25 октября.
Как писало РБК-Украина, законопроект о столице ВР одобрила в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.
Также в Раде объясняли, какие полномочия будет иметь мэр Киева после принятия законопроекта о столице.