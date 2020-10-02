Совет Европы дал рекомендации по закону о разделении полномочий мэра и главы КГГА

Совет Европы предоставил свои рекомендации к проекту закона "О Киеве - столице Украины", которым полномочия мэра и главы КГГА разделяются. Соответствующий вывод поступил в комитет по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В заключении рассмотрено соответствие текста закона Европейской хартии местного самоуправления и рекомендациям Комитета министров СЕ.

"Данный вывод не содержит конституционный анализ законопроекта, но указывает на некоторые статьи Конституции Украины, которые, возможно, придется рассмотреть подробнее для того, чтобы убедиться, что окончательный текст соответствует Конституции", - сказано в сообщении.

Рекомендации СЕ

Итак, СЕ рекомендует парламенту учитывать следующие основные рекомендации:

четко юридически установить, что выполнение Киевским магистратом решений, принятых при осуществлении собственных полномочий, предоставленных законом городской власти, не подлежит надзору по принадлежности/целесообразности со стороны главы КГГА;

предусмотреть четкую правовую норму о том, что во время выполнения делегированных полномочий городская власть должна иметь возможность "по собственному усмотрению приспосабливать свою деятельность к условиям";

четко установить, что принцип соразмерности/пропорциональности является критерием осуществления функции надзора со стороны главы КГГА за выполнением полномочий, делегированных в соответствии с этим законом городской власти;

предусмотреть, что все акты, принятые главой горадминистрации (включая приказы/предписания), касающиеся городской власти, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Также из закона рекомендуют убрать положения, которые являются слишком подробными и чрезмерно ограничивают полномочия городских властей, включая

положение о внутренней структуре городской власти, о заместителях городского

главы и главном архитекторе города, о ратуши.

В СЕ советуют пересмотреть положения, затрудняющие общие правовые нормы, а именно - о межмуниципальном сотрудничестве (процедура согласования и подписания договоров о сотрудничестве территориальных общин), о пространственном планировании (регулярность внесения изменений в стратегические документы развития пространственного планирования города Киева) и др.

Кроме того, рекомендуется:

убрать право главы Киевской городской государственной администрации принимать участие и выступать на заседаниях Киевского городского совета;

предусмотреть эффективные решения, направленные на устранение тупиковой ситуации в пространственном планировании в пределах киевской пригородной территории и правовые основания для создания конкретных форм межмуниципального сотрудничества;

особое внимание следует уделить временному графику реформы и переходному периоду для введения новых механизмов управления как на уровне города, районов в городе, так и МДА.

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков считает маловероятным принятие законопроекта №2143-3 "О Киеве - столице Украины" до выборов 25 октября.

Как писало РБК-Украина, законопроект о столице ВР одобрила в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.

Также в Раде объясняли, какие полномочия будет иметь мэр Киева после принятия законопроекта о столице.