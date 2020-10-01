Ситуація в Луганській області: у вогняному колі 11 селищ, кількість жертв зросла

У Луганській області зараз ситуація дуже складна, пожежа поширилась майже на 10 тисяч гектарів за добу. В результаті пожежі загинули четверо людей.

Про це повідомив голова області Сергій Гайдай, передає прес-служба Луганської ОДА.

В результаті пожежі пошкоджені кілька десятків будинків та громадських споруд.

"У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька. Які це створює загрози зрозуміло. На жаль, четверо людей загинули, один із них - лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом", - розповів він.

За даними ДСНС, госпіталізовано 10 людей.

Причини загорянь встановить слідство. Прокуратурою області вже порушено кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Раніше повідомлялось, що російські найманці спровокували в Луганській області пожежі.

Нагадаємо, вночі повідомлялось, що при пожежі три людини загинуло, ще троє постраждалих були госпіталізовані.

Крім того, через вітер є загроза подальшого поширення лісових пожеж.