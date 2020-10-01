Ситуация в Луганской области: в огненном круге 11 поселков, число жертв возросло

В Луганской области сейчас ситуация очень сложная, пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров за сутки. В результате пожара погибли четверо человек.

Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

В результате пожара повреждены несколько десятков домов и общественных сооружений.

"В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости к Северодонецку. Это создает угрозы. К сожалению, четверо человек погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом", - рассказал он.

По данным ДСНС, госпитализированы 10 человек.

Причины возгораний установит следствие. Прокуратурой области уже возбуждено уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Ранее сообщалось, что российские наемники спровоцировали в Луганской области пожар.

Напомним, ночью сообщалось, что при пожаре человека погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Кроме того, из-за ветра есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.