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Російські найманці спровокували в Луганській області пожежі, - РДА

Новость на русском → Станиця Луганська, Четвер 01 жовтня 2020 04:47
Російські найманці спровокували в Луганській області пожежі, - РДА Фото: пожежа в Луганській області (ДСНС)
Автор: Артур Родивилов

Російські найманці на Донбасі здійснюють обстріл лісового масиву в районі КПВВ. Унаслідок провокацій виникають нові пожежі.

Про це повідомляє РДА Станиці Луганської в Facebook.

З вечора фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві біля КПВВ.

Як повідомляє "Україна 24", голова Луганської ОДА Сергій Гайдай також підтвердив інформацію про обстріл з боку російських найманців. До гасіння пожеж готові залучити авіацію.

"Два літаки стоять готові. Ми зв'язалися з командуванням, постійно запитуємо режим тиші. Якщо нам дадуть режим тиші, ми відразу запускаємо літаки. Можливо буде навіть і третій літак", - заявив Гайдай.

Як повідомлялося, в ніч на четвер у Луганській області зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовано.

Три людини загинуло, ще троє постраждалих були госпіталізовані.

У зв'язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого поширення лісових пожеж.

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