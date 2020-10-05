Ситуація на Донбасі: поблизу Водяного і Шумів бойовики стріляли з гранатометів

На Донбасі 4 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу Авдіївки та Катеринівки бойовики стріляли з стрілецької зброї, поблизу Водяного - з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із пожежниками ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж.

Вчора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми.

Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове.

Військові допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, з жовтня бойовики з гранатометів різних систем та стрілецької зброї 5 разів порушили "тишу" на Донбасі.

Також РБК-Україна писало про 5 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, зафіксованих спостерігачами ОБСЄ за добу 1 жовтня.