Ситуация на Донбассе: вблизи Водяного и Шумов боевики стреляли из гранатометов

На Донбассе 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки и Катериновки боевики стреляли из стрелкового оружия, около Водяного - из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку от Шумов противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров.

Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Старый Айдар, Шумы.

Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново.

Военные помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 3 октября боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

Также РБК-Украина писало о 5 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ за сутки 1 октября.