Росія є головним бенефіціаром війни в Карабаху, - генерал США

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що нестабільність в Чорноморському регіоні в інтересах Росії. Їй вигідний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран війни в Іраку і Афганістані Бен Ходжес.

Ходжес вважає, що єдиним бенефіціаром поточної війни в Нагірному Карабасі є Росія.

"Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо. Ось чому я впевнений, що вони доклали руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, витягують вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною", - заявив він.

В США хотіли б бачити негайне припинення вогню, перехід до переговорів замість реального конфлікту.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах.

Зазначимо, Вірменія назвала умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном.