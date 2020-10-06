ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія є головним бенефіціаром війни в Карабаху, - генерал США

Новость на русском → Нагірний Карабах, Вівторок 06 жовтня 2020 08:15
Росія є головним бенефіціаром війни в Карабаху, - генерал США Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben-Hodges)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що нестабільність в Чорноморському регіоні в інтересах Росії. Їй вигідний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран війни в Іраку і Афганістані Бен Ходжес.

Ходжес вважає, що єдиним бенефіціаром поточної війни в Нагірному Карабасі є Росія.

"Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо. Ось чому я впевнений, що вони доклали руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, витягують вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною", - заявив він.

В США хотіли б бачити негайне припинення вогню, перехід до переговорів замість реального конфлікту.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах.

Зазначимо, Вірменія назвала умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки Нагорный Карабах
NEWS
В Україні 4348 нових випадків коронавірусу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні 4348 нових випадків коронавірусу
DAILY
Американський генерал Бен Ходжес: Росія все ще дуже сильно впливає на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Американський генерал Бен Ходжес: Росія все ще дуже сильно впливає на Україну