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Россия является главным бенефициаром войны в Карабахе, - генерал США

Новина українською → Нагорный Карабах, Вторник 06 октября 2020 08:15
Россия является главным бенефициаром войны в Карабахе, - генерал США Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben-Hodges)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Американский генерал Бен Ходжес считает, что нестабильность в Черноморском регионе в интересах России. Ей выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

Ходжес считает, что единственным бенефициаром текущей войны в Нагорном Карабахе является Россия.

"Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", - заявил он.

В США хотели бы видеть немедленное прекращение огня, переход к переговорам вместо реального конфликта.

Напомним, Азербайджан заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Отметим, Армения назвала условие, при котором Армения готова начать переговоры с Азербайджаном.

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