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Після розгону протестів у Бішкеку є поранені з обох сторін

Автор: РБК-Україна

Після розгону протестів в Бішкеку є поранені серед демонстрантів і силовиків. Також повідомляється про поранення лідера однієї з місцевих політичних партій.

Про це повідомляє місцеве видання kaktus.media.

Повідомляється, що біля барикад на вулиці Київській лежить поранений чоловік, він без свідомості. Демонстранти, які залишилися після розгону, намагаються надати йому допомогу. На місце прибула швидка допомога, але медики не коментують його стан.

Також як мінімум ще одному потерпілому намагалися допомогти на місці. В ході розгону протестів його поранили в руку і ногу, імовірно, гумовою кулею.

Крім того, гумова куля влучила у лідера партії "Ака Мекен" Жанара Акаєва. В соціальних мережах з'явилося відео того, як його ведуть з центру Бішкека, він тримається за праву ногу і його з двох боків підтримують невідомі люди. На даний момент він вже в лікарні.

У той же час Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомляє, що постраждали двоє силовиків. За даними медиків, їх закидали камінням, постраждалих із струсом мозку відвезли до Національного госпіталю.

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Також повідомляється, що на центральній площі Бішкека працюють бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики розігнали протести в Бішкеку світловими гранатами та сльозогінним газом.

Сьогодні місцеві партії проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

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