После разгона протестов в Бишкеке есть раненые с обеих сторон  

После разгона протестов в Бишкеке есть раненые среди демонстрантов и силовиков. Также сообщается о ранении лидера одной из местных политических партий.

Об этом сообщает местное издание kaktus.media.

Сообщается, что возле баррикад на улице Киевской лежит раненый человек, он без сознания. Демонстранты, которые остались после разгона, пытаются оказать ему помощь. На место прибыла скорая помощь, но медики не комментируют его состояние.

Также как минимум еще одному пострадавшему пытались помочь на месте. В ходе разгона протестов его ранили в руку и ногу, предположительно, резиновой пулей.

Кроме того, резиновая пуля попала в лидера партии "Ака Мекен" Жанара Акаева. В социальных сетях появилось видео того, как его уводят из центра Бишкека, он держится за правую ногу и его с двух сторон поддерживают неизвестные люди. На данный момент он уже в больнице.

В тоже время Министерство здравоохранения Киргизии сообщает, что пострадали двое силовиков. По данным медиков, их закидали камнями, пострадавших с сотрясением мозга увезли в Национальный госпиталь.

Также сообщается, что на центральной площади Бишкека работают бригады скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики разогнали протесты в Бишкеке световыми гранатами и слезоточивым газом.

Сегодня местные партии проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.