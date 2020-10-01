Поранений у Нагірному Карабасі французький журналіст у тяжкому стані

Поранений під час обстрілу в Нагірному Карабасі журналіст французького видання Le Monde перебуває у тяжкому стані. Зараз його оперують в медичному центрі Степанакерта.

Про це повідомляє Вірменський єдиний інформаційний центр при уряді Вірменії на сторінці у Facebook.

Le Monde-ի թղթակից Ալլան Կավալի վիճակը ծանր է, նրան վիրահատում են Ստեփանակերտի բժկական կենտրոնում: Լրագրողներն Ադրբեջանի... Опубліковано Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն Четвер, 1 жовтня 2020 р.

На подію вже відреагував французький президент Еммануель Макрон, пообіцявши вивезти постраждалих журналістів з зони конфлікту.

"Франція зробить все можливе для того, щоб якомога швидше перевезти поранених французьких журналістів з Карабаху", - заявив він.

EN DIRECT Déclaration du Président @EmmanuelMacron à son arrivée au Conseil européen.https://t.co/NCrUnE5oYC — Élysée (@Elysee) October 1, 2020

Нагадаємо, сьогодні в Нагірному Карабасі, де йдуть запеклі бої між Вірменією та Азербайджаном, під обстріл потрапили журналісти із Франції та Росії, двоє з них отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що Макрон обговорив з російським президентом Путіним ситуацію в Нагірному Карабасі. Лідери держав закликали сторони конфлікту негайно припинити вогонь.