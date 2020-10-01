Раненный в Нагорном Карабахе французский журналист в тяжелом состоянии

Раненый во время обстрела в Нагорном Карабахе журналист французского издания Le Monde находится в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют в медицинском центре Степанакерта.

Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении на странице в Facebook.

Le Monde-ի թղթակից Ալլան Կավալի վիճակը ծանր tune-up, նրան վիրահատում են Ստեփանակերտի բժկական կենտրոնում: Լրագրողներն Ադրբեջանի... Опубликовано Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն Четверг, 1 октября 2020 г.

На происшествие уже отреагировал французский президент Эммануэль Макрон, пообещав вывезти пострадавших журналистов из зоны конфликта.

"Франция сделает все возможное для того, чтобы как можно скорее перевезти раненых французских журналистов из Карабаха", - заявил он.

EN DIRECT Déclaration du Président @EmmanuelMacron à son arrivée au Conseil européen.https://t.co/NCrUnE5oYC — Élysée (@Elysee) October 1, 2020

Напомним, сегодня в Нагорном Карабахе, где идут ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном, под обстрел попали журналисты из Франции и России, двое из них получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что Макрон обсудил с российским президентом Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры государств призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь.