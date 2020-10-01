ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раненный в Нагорном Карабахе французский журналист в тяжелом состоянии

Новина українською → Нагорный Карабах, Четверг 01 октября 2020 16:13
Раненный в Нагорном Карабахе французский журналист в тяжелом состоянии Фото: боевые действия в Нагорном Карабахе (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Раненый во время обстрела в Нагорном Карабахе журналист французского издания Le Monde находится в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют в медицинском центре Степанакерта.

Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении на странице в Facebook.

Le Monde-ի թղթակից Ալլան Կավալի վիճակը ծանր tune-up, նրան վիրահատում են Ստեփանակերտի բժկական կենտրոնում: Լրագրողներն Ադրբեջանի...

Опубликовано Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն Четверг, 1 октября 2020 г.

На происшествие уже отреагировал французский президент Эммануэль Макрон, пообещав вывезти пострадавших журналистов из зоны конфликта.

"Франция сделает все возможное для того, чтобы как можно скорее перевезти раненых французских журналистов из Карабаха", - заявил он.

Напомним, сегодня в Нагорном Карабахе, где идут ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном, под обстрел попали журналисты из Франции и России, двое из них получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что Макрон обсудил с российским президентом Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры государств призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Франция журналисты Нагорный Карабах Эммануэль Макрон
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом