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Під обстріл в Нагірному Карабасі потрапили журналісти з Франції, є поранені

Новость на русском → Степанакерт, Четвер 01 жовтня 2020 13:13
Під обстріл в Нагірному Карабасі потрапили журналісти з Франції, є поранені Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі під обстріл потрапили два журналісти з Франції. Їх везуть до лікарні міста Мартуні.

Про це у Facebook повідомив керівник Центру інформації і громадських зв'язків уряду Вірменії Оганес Мовсісян.

За його словами, під обстріл потрапили журналісти французької газети Le Monde. Двоє з них поранені, за попередніми даними, обидва є громадянами Франції.

Крім того, російський телеканал "Дождь" повідомив, що під обстріл в Мартуні потрапила група іноземних журналістів, в тому числі заступник головного редактора "Дождя" Дмитро Єловський і кореспонденти з Лівану. Перед самим обстрілом вони записували інтерв'ю з місцевими жителями, коли в кількох десятках метрах від них сталися вибухи. Їх евакуювали до сховища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив загострення в Нагірному Карабасі з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони розглянули взаємодію в форматі Мінської групи ОБСЄ та закликали Азербайджан і Вірменію до якнайшвидшого і повного припинення вогню.

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умову припинення боїв. За його словами, це станеться, коли Вірменія виведе війська з Нагірного Карабаху.

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