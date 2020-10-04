ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протести у Білорусі: правозахисники нарахували близько 60 затриманих

Новость на русском → Білорусь, Неділя 04 жовтня 2020 17:39
Протести у Білорусі: правозахисники нарахували близько 60 затриманих Фото: водомет розганяє протестувальників у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Під час сьогоднішніх акцій протесту в містах Білорусі затримали десятки людей. Серед затриманих як учасники акцій протесту, так і журналісти, які висвітлювали демонстрації.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Станом на 17:30 правозахисники встановили особу 59 затриманих під час акцій протесту в Мінську, Вітебську, Жодине, Барановичах, Бобруйську, Гомелі, Гродно та Бресті.

Раніше РБК-Україна писало про затримання щонайменше 10 журналістів незалежних ЗМІ на протестах в Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі вже майже 2 місяці тривають акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Сьогодні у білоруських містах проходять "Марші звільнення політичних в'язнів".

У Мінську силовики розганяють протестувальників за допомогою водометів, один з них мітингарям вдалося пошкодити.

Крім того, у Вітебську міліція застосувала проти мітингувальників газ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Білорусь протест Задержание
NEWS
У Мінську розігнали водометами протестувальників
Роман Тверденко У Мінську розігнали водометами протестувальників
DAILY
Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом