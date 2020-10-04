Протести у Білорусі: правозахисники нарахували близько 60 затриманих

Під час сьогоднішніх акцій протесту в містах Білорусі затримали десятки людей. Серед затриманих як учасники акцій протесту, так і журналісти, які висвітлювали демонстрації.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Станом на 17:30 правозахисники встановили особу 59 затриманих під час акцій протесту в Мінську, Вітебську, Жодине, Барановичах, Бобруйську, Гомелі, Гродно та Бресті.

Раніше РБК-Україна писало про затримання щонайменше 10 журналістів незалежних ЗМІ на протестах в Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі вже майже 2 місяці тривають акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Сьогодні у білоруських містах проходять "Марші звільнення політичних в'язнів".

У Мінську силовики розганяють протестувальників за допомогою водометів, один з них мітингарям вдалося пошкодити.

Крім того, у Вітебську міліція застосувала проти мітингувальників газ.