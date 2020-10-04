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Протесты в Беларуси: правозащитники насчитали около 60 задержанных

Новина українською → Беларусь, Воскресенье 04 октября 2020 17:39
Протесты в Беларуси: правозащитники насчитали около 60 задержанных Фото: водомет разгоняет протестующих в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшних акций протеста в городах Беларуси задержали десятки людей. Среди задержанных как участники акций протеста и журналисты, которые освещали демонстрации.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По состоянию на 17:30 правозащитники установили личность 59 задержанных во время акций протеста в Минске, Витебске, Жодине, Барановичах, Бобруйске, Гомеле, Гродно и Бресте.

Ранее РБК-Украина писало о задержании по меньшей мере 10 журналистов независимых СМИ на протестах в Беларуси.

Напомним, в Беларуси уже почти 2 месяца продолжаются акции протеста против режима Александра Лукашенко. Сегодня в белорусских городах проходят "Марши освобождение политических в'заключенных".

В Минске силовики разгоняют протестующих с помощью водометов, один из них митингующим удалось повредить.

Кроме того, в Витебске милиция применила против митингующих газ.

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