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Пожежі у Луганській області: в небезпеці понад 30 населених пунктів

Новость на русском → Гаврилівка, Четвер 01 жовтня 2020 22:05
Пожежі у Луганській області: в небезпеці понад 30 населених пунктів Фото: пожежі у Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Оголошена евакуація села Гаврилівка

У Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які загрожують безпеці 31 населеного пункту. Рятувальники оголосили евакуацію жителів чергового населеного пункту.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація склалася на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, які знаходяться вздовж лінії розмежування.

Зараз оголошена евакуація в населеному пункті Гаврилівка, оскільки вогонь почав розповсюджуватися в його напрямку. В село прибули автобуси для евакуації місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше рятувальники почали евакуацію села Олександрівка в Новоайдарському районі. Через сильний вітер вогонь почав рухатися в бік населеного пункту.

Як писало РБК-Україна, за останніми даними, жертвами масштабних пожеж у Луганській області стали вже понад 10 людей.

Додамо, слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, серед них обстріл з боку бойовиків та підпал.

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