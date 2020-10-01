Пожежі у Луганській області: в небезпеці понад 30 населених пунктів

Оголошена евакуація села Гаврилівка

У Луганській області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, які загрожують безпеці 31 населеного пункту. Рятувальники оголосили евакуацію жителів чергового населеного пункту.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація склалася на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, які знаходяться вздовж лінії розмежування.

Зараз оголошена евакуація в населеному пункті Гаврилівка, оскільки вогонь почав розповсюджуватися в його напрямку. В село прибули автобуси для евакуації місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше рятувальники почали евакуацію села Олександрівка в Новоайдарському районі. Через сильний вітер вогонь почав рухатися в бік населеного пункту.

Як писало РБК-Україна, за останніми даними, жертвами масштабних пожеж у Луганській області стали вже понад 10 людей.

Додамо, слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, серед них обстріл з боку бойовиків та підпал.