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Пожары в Луганской области: в опасности более 30 населенных пунктов

Новина українською → Гавриловка, Четверг 01 октября 2020 22:05
Пожары в Луганской области: в опасности более 30 населенных пунктов Фото: пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Объявлена эвакуация села Гавриловка

В Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта. Спасатели объявили эвакуацию жителей очередного населенного пункта.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, которые находятся вдоль линии разграничения.

Сейчас объявлена эвакуация в населенном пункте Гавриловка, поскольку огонь начал распространяться в его направлении. В село прибыли автобусы для эвакуации местных жителей.

Напомним, ранее спасатели начали эвакуацию села Александровка в Новоайдарском районе. Из-за сильного ветра огонь начал двигаться в сторону населенного пункта.

Как писало РБК-Украина, по последним данным, жертвами масштабных пожаров в Луганской области стали уже более 10 человек.

Добавим, следствие рассматривает четыре версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, среди них обстрел со стороны боевиков и поджог.

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