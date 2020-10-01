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Перемир'я та переговори: Путін, Трамп і Макрон виступили із заявою щодо Карабаху

Новость на русском → Москва, Четвер 01 жовтня 2020 15:12
Перемир'я та переговори: Путін, Трамп і Макрон виступили із заявою щодо Карабаху Фото: Володимир Путін, Дональд Трамп і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з конфліктом в Нагірному Карабаху зі спільною заявою виступили президент Росії Володимир Путін, американський лідер Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон. Вони закликали Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії.

Про це йдеться на сайті Кремля.

"Ми сумуємо про загиблих і висловлюємо співчуття сім'ям убитих і поранених. Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій між збройними силами сторін", - йдеться в спільній заяві.

Вони також закликали керівництво Вірменії та Азербайджану негайно і без попередніх умов відновити переговори за сприянням співголів Мінської групи ОБСЄ.

Зазначимо, співголовами Мінської групи ОБСЄ є Росія, США і Франція.

Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі може стати новою великою проблемою аж до того, що Кавказ може перетворитися на Сирію.

Сьогодні стало відомо, що іноземні журналісти потрапили під обстріл в Нагірному Карабасі. Зокрема, поранення отримали два репортера французької газети Le Monde.

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