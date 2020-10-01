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Кавказ може стати новою Сирією, - президент Вірменії

Новость на русском → Нагірний Карабах, Четвер 01 жовтня 2020 13:58
Кавказ може стати новою Сирією, - президент Вірменії Фото: Армен Саркісян (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуація в Нагірному Карабасі стане новою величезною проблемою. Кавказ може перетворитись в нову Сирію, якщо міжнародне співтовариство не втрутиться.

Про це заявив телеканалу CNBC президент Вірменії Армен Саркісян.

Ситуація в Карабасі ускладнилась 27 вересня, коли сторони почали бойові дії.

"Уявляєте, якщо Кавказ стане ще однією Сирією? Міжнародне співтовариство має усвідомити, що якщо не втрутитися (в конфлікт в районі Нагірного Карабаху) зараз, Кавказ перетвориться в нову величезну проблему", - він заявив.

Нагадаємо, лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

Зазначимо, вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.

До цього Вірменія звинуватила Туреччину в прямій агресії і заявила про збиття літака.

Також повідомлялося, що Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану вжило заходів для забезпечення безпеки мирних жителів в прифронтовій зоні. Зокрема, створено достатню кількість тимчасових притулків.

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