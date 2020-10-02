Опубліковано санкції проти Білорусі: їх запроваджено проти 44 осіб

Європейські санкції проти Білорусі офіційно опубліковано. Загалом вони введені проти 44 білоруських чиновників.
Відповідний санкційний список опубліковано в Офіційному журналі ЄС.
Отметим, Євросоюз не став запроваджувати новий санкційний механізм проти Білорусі. До існуючого списку просто внесли ще 40 осіб. До цього в чорному списку були чотири фізичні особи.
Під європейські санкції потрапили:
Крім того, санкції поширюються на керівництво силових відомств у регіонах Білорусі та інших членів Центрвиборчкому.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС не вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка до списку санкцій, так як це означало б відмову від діалогу. За його словами, Брюссель сподівається, що Лукашенко розпочне діалог і звільнить політв'язнів.
Також повідомлялося, що у відповідь Білорусь пригрозила ЄС розривом дипломатичних відносин і ввела свої санкції.