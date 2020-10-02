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Опубликованы санкции против Беларуси: они введены против 44 человек

Автор: РБК-Украина

Европейские санкции против Беларуси официально опубликованы. В общей сложности они введены против 44 белорусских чиновников.

Соответствующий санкционный список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Отметим, Евросоюз не стал вводить новый санкционный механизм против Беларуси. В существующий список просто внесли еще 40 человек. До этого в черном списке были четыре физических лица.

Под европейские санкции попали:

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  • замглавы МВД Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко
  • командующий ОМОНа Дмитрий Балаба
  • глава ЦИК Лидия Ермошина
  • бывший генпрокурор Александр Конюк
  • бывший глава КГБ Валерий Вакульчик

Кроме того, санкции распространяются на руководство силовых ведомств в регионах Беларуси и других членов Центризбиркома.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не внес президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список, так как это означало бы отказ от диалога. По его словам, Брюссель надеется, что Лукашенко начнет диалог и освободит политзаключенных.

Также сообщалось, что в ответ Беларусь пригрозила ЕС разрывом дипломатических отношений и ввела свои санкции.

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