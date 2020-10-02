Опубликованы санкции против Беларуси: они введены против 44 человек

Европейские санкции против Беларуси официально опубликованы. В общей сложности они введены против 44 белорусских чиновников.
Соответствующий санкционный список опубликован в Официальном журнале ЕС.
Отметим, Евросоюз не стал вводить новый санкционный механизм против Беларуси. В существующий список просто внесли еще 40 человек. До этого в черном списке были четыре физических лица.
Под европейские санкции попали:
Кроме того, санкции распространяются на руководство силовых ведомств в регионах Беларуси и других членов Центризбиркома.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не внес президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список, так как это означало бы отказ от диалога. По его словам, Брюссель надеется, что Лукашенко начнет диалог и освободит политзаключенных.
Также сообщалось, что в ответ Беларусь пригрозила ЕС разрывом дипломатических отношений и ввела свои санкции.