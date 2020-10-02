Нові зони карантину і пожежі в Луганській області: новини за 1 жовтня

В Україні оновили зони карантину, число жертв пожеж в Луганській області зросла, лікар назвав головну небезпеку COVID-19. Детальніше про те, що сталося у четвер, 1 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Україна оновила зони карантину

В Україні 1 жовтня оновили зони карантину, в залежності від епідемологічної ситуації в регіонах. Рішення набуде чинності з наступного понеділка.

З 5 жовтня у "червоній зоні" будуть Тернопіль і Канів Черкаської області. Київ ще два тижні буде перебувати в "жовтій зоні".

Також в Україні підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом за добу. Це новий антирекорд в країні.

Кількість жертв пожеж у Луганській області зросла

В результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб. Ще 17 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

При цьому відзначається, що загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежею, встановлюються.

Італійський суд переслухає "зізнання" Марківа через помилки перекладача

Апеляційний суд Мілана (Італія) переслухає показання Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, які допускав перекладач. Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Перекладач, який перекладав показання Марківа і перекладав результати його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними. І те, що прокуратура трактувала, як нібито зізнання Марківа у вбивстві італійця є не більш ніж припущеннями", - повідомив Геращенко.

Навальний: за моїм отруєнням стоїть Путін

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли "Новачком", вважає, що за цим стоїть особисто президент Росії Володимир Путін. У нього більше немає інших версій. Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel.

Він також заявив, що після лікування в Німеччині повернеться в Росію.

Помер легендарний футболіст "Шахтаря": йому було всього 48 років

Помер відомий футболіст команди "Шахтар" Сергій Ателькін. Повідомляється, що йому було всього 48 років. Про смерть спортсмена розповів директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

За попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем.

Такого при звичайному грипі не буває: лікар назвав головну небезпеку COVID-19

Від сезонного грипу, навіть самого сильного, смертність в 5 разів нижче, ніж від коронавірусу. Про це заявив доктор Євгеній Качман - провідний спеціаліст Медичного центру Тель-Авіва в області лікування інфекційних захворювань в інтерв'ю РБК-Україна.

Лікар з 25-річним стажем зазначив, що COVID-19 набагато серйозніший, ніж сезонний грип і не варто до нього ставитися легковажно. "У мене великий досвід лікування хворих на грип, і можу з упевненістю сказати – коронавірус куди серйозніше. Такої частоти ускладнень, як ми зараз спостерігаємо від COVID-19, при звичайному грипі не буває. Велика проблема в тому, що коронавірус викликає поліорганну недостатність, можуть страждати не тільки легкі, але й серце, судини, нирки, головний мозок", - повідомив медик.

УЄФА дозволив повернути вболівальників на стадіони на матчі єврокубків і збірних

УЄФА схвалив часткове повернення уболівальників в єврокубках і на матчах збірних. Рішення поширюється вже на найближчі ігри національних команд наступного тижня.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трибуни в матчах Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також в Лізі націй дозволяється заповнювати на 30% від загальної місткості стадіонів. Проведення ігор з глядачами можливо з урахуванням схвалення місцевої влади, а також з дотриманням соціальної дистанції і санітарних норм.