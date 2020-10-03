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Наступ Азербайджану в Карабасі зупинено, - міноборони Вірменії

Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі наступ армії Азербайджану 3 жовтня було зупинено. На більшості ділянок йдуть запеклі бої.

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Про це повідомила у своєму Facebook представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, збройним формуванням невизнаного Нагірного Карабаху вдалося зупинити широкомасштабну атаку Азербайджану.

"На одному з напрямів наші сили контратакували. В інших частинах йдуть важкі оборонні бої", - додала Степанян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія заборонила транзит військових вантажів до Вірменії та Азербайджана. Видачу спеціальних дозволів призупинили у зв'язку з бойовими діями в Нагірному Карабасі, заборона поширюється на сухопутний та повітряний транзит.

Раніше також Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило власні підрахунки підбитої техніки вірменської армії. Повідомляється, що втрати Єревана становлять до 230 танків та іншої бронетехніки, 250 артилерійських знарядь, реактивних гранатометів, мінометів, 38 засобів ППО і так далі.

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