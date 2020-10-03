Грузія заборонила транзит військових вантажів до Вірменії та Азербайджану

Уряд Грузії ввів заборону на видачу дозволів на транспортування вантажів військового призначення в Вірменію та Азербайджан. Це пов'язано з відновленням військових дій між цими країнами.

Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки Грузії, глава МВС Вахтанг Гомелаурі, передає агентство ТАСС.

"Через військові дії між Вірменією і Азербайджаном уряд Грузії тимчасово призупинив видачу дозволу на транспортування вантажів військового призначення через свою територію сухопутними і повітряними маршрутами в напрямку обох країн. Про це сторони вже проінформовані", - сказав Гомелаури.

Що ж стосується транспортування цивільних вантажів, то в цьому напрямку Грузія повністю виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання, додав він.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що конфлікт у Нагірному Карабасі повинен бути врегульований зараз, оскільки в Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації ще 30 років.

Раніше РБК-Україна писало, що лідерів Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.