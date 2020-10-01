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У Луганській області ліквідували один з шести осередків пожеж

Автор: Анастасия Рокитна

У Луганській області ліквідували один з осередків пожеж. Загасили вогонь між населеними пунктами Байдівка та Половинкине.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі намагаються затушити ще п'ять осередків вогню в Луганській області.

За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове -70, Сиротино - 64, Метьолкіне - 30, Муратове - 26, Капітанове - 20, Осколонівка - 20, Кряківка - 2, Трьохізбенка - 2).

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Евакуйовано 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк).

Нагадаємо, поліція розповіла про ймовірні причини пожеж у Луганській області.

Арсен Аваков говорив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.

Пожежа спалахнула в Луганській області вчора ввечері. За останніми данними, постраждали 12 людей. Близько 120 осіб евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих.

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