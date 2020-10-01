У Луганській області ліквідували один з шести осередків пожеж

У Луганській області ліквідували один з осередків пожеж. Загасили вогонь між населеними пунктами Байдівка та Половинкине.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Наразі намагаються затушити ще п'ять осередків вогню в Луганській області.
За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове -70, Сиротино - 64, Метьолкіне - 30, Муратове - 26, Капітанове - 20, Осколонівка - 20, Кряківка - 2, Трьохізбенка - 2).
Евакуйовано 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк).
Нагадаємо, поліція розповіла про ймовірні причини пожеж у Луганській області.
Арсен Аваков говорив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.
Пожежа спалахнула в Луганській області вчора ввечері. За останніми данними, постраждали 12 людей. Близько 120 осіб евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих.