Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги ТКГ

Україна в Тристоронній контактній групі по врегулюванню на Донбасі має намір сформувати раду з участю вихідців з цього регіону. Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова української делегації Леонід Кравчук.

За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, в тому числі ті, які все життя пропрацювали на Донбасі.

"Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук закликав російську сторону розблокувати переговори з Донбасу.

Він також розповів, що представники Росії в ТКГ намагалася вести несанкціонований відеозапис переговорів. Модератор від ОБСЄ заявила, що у світовій дипломатичній практиці немає такої практики.