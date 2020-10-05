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Кравчук анонсировал создание совета людей с Донбасса для помощи ТКГ

Новина українською → Киев, Понедельник 05 октября 2020 11:36
Кравчук анонсировал создание совета людей с Донбасса для помощи ТКГ Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе намерена сформировать совет с участием выходцев из этого региона. Этот совет будет нарабатывать предложения для ТКГ.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук.

По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе.

"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - добавил Крачук.

Напомним, ранее Кравчук призвал российскую сторону разблокировать переговоры по Донбассу.

Он также рассказал, что представители России в ТКГ пыталась вести несанкционированную видеозапись переговоров. Модератор от ОБСЕ заявила, что в мировой дипломатической практике нет такой практики.

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