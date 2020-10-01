Навколо КПВВ "Станиця Луганська" все ще залишаються осередки пожежі

Осередки займання все ще залишаються навколо контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Рятувальники гасили осередки займання у сервісній зоні на вхідному напрямку КПВВ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби та пожежні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують робити все можливе, щоб вогонь не перекинувся на об’єкти, котрі розташовані безпосередньо у КПВВ "Станиця Луганська", - вказано у повідомленні.

При цьому вогонь дещо відступив від сервісних зон КПВВ.

"На даний час вогонь дещо відступив від меж КПВВ та сервісних зон. У той же час осередки займання все ще залишаються навколо контрольного пункту", - інформують прикордонники.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська на лінії розмежування: там горять майже всі будинки на вулиці Донецькій.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що на КПВВ пожежа частково пошкодила інфраструктуру; на цей час пропускні операції припинено.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не став би пов'язувати пожежі в Луганській області з обстрілами.

Слід підкреслити, що штаб операції Об'єднаних сил зазначає, що пожежі були спровоковані саме обстрілом бойовиків так званої "Луганської народної республіки". Сьогодні для гасіння пожеж підняли авіацію після того, як були отримані гарантії безпеки.