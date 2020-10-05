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Коктейль "Молотова" і викрадення пожежної машини: ситуація загострилася в Бішкеку

Автор: РБК-Україна

В Бішкеку протестувальники використовували проти спецназівців "коктейлі Молотова". Це сталося під час сутички мітингувальників зі співробітниками Міністерства внутрішніх справ на перетині проспекту Чуй з вулицею Абдрахманова.

Про це повідомляє Супутник Киргизстан.

Водночас місцеве видання АКИргеѕѕ повідомляє, що мітингувальники захопили пожежну машину.

Крім того, в різних районах Бішкека сталися напади на чотири бригади швидкої допомоги. Фельдшера госпіталізували з пробитою головою. Також розбиті дві карети швидкої допомоги.

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Також повідомляється, що по вулиці Абдрахманова триває запекле зіткнення. Мітингувальники кидають каміння, а міліція використовує світлошумові гранати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики розігнали протести в Бішкеку світловими гранатами та сльозогінним газом. Силовики також використовували спецтехніку.

Крім того, під час протестів в Бішкеку постраждали 16 осіб. Вони були госпіталізовані. Також відомо про кілька вогнепальних поранень.

5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

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