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Коктейль "Молотова" и угон пожарной машины: ситуация в Бишкеке обострилась

Автор: РБК-Украина

В Бишкеке протестующие использовали против спецназовцев "коктейли Молотова". Это случилось во время стычки митингующих с сотрудниками Министерства внутренних дел на пересечении проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.

Об этом сообщает АКИpress.

В то же время сообщается, что митингующие захватили пожарную машину.

Кроме того, в разных районах Бишкека произошли нападения на четыре бригады скорой помощи. Фельдшера госпитализировали с пробитой головой. Также разбиты две кареты скорой помощи.

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Также сообщается, что по улице Абдрахманова продолжается ожесточенное столкновение. Митингующие бросают камни, а милиция использует светошумовые гранаты.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики разогнали протесты в Бишкеке световыми гранатами и слезоточивым газом. Силовики также использовали спецтехнику.

Кроме того, во время протестов в Бишкеке пострадали 16 человек. Они были госпитализированы. Также известно о нескольких огнестрельных ранениях.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

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