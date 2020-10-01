RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві влаштували протест, перекрито рух транспорту

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві влаштували протест на Московській вулиці. У зв'язку з цим обмежено рух транспорту.

Популярні новини

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Люди протестують проти будівництва на вулиці Московській, 7. Вийшли на протест мешканці будинків, які знаходяться навколо будівництва.

Фото: у Києві перекрили дорогу (РБК-Україна)

Вони говорять, що в їхніх будинках почали з'являтися тріщини і просідати фундамент, коли почалося будівництво.

Нагадаємо, в Києві протестували інвестори банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів, їхні акції були і під Офісом президента, і під КМДА.

Після цього стало відомо, що Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Зазначимо, на початку вересня прокуратура Києва повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестстроительствоКиїв