В Киеве устроили протест, перекрыто движение транспорта

В Киеве устроили протест на Московской улице. В связи с этим ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Люди протестуют против строительства на улице Московской, 7. Выйшли на протест жители домов, которые находятся вокруг стройки.

Фото: в Киеве перекрыли дорогу (РБК-Украина)

Они говорят, что в их домах начали появляться трещины и проседать фундамент, когда началось строительство.

Напомним, в Киеве протестовали инвесторы банка "Аркада" из-за возобновления строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА.

После этого стало известно, что Национальная полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

Отметим, в начале сентября прокуратура Киева сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен.