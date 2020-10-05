Голова Нацполіції за легалізацію проституції, але проти наркотиків і зброї

Голова Національної поліції України Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції. Однак, він проти легалізації наркотиків і зброї.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, кількість зброї, що вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно піднімати після війни, вважає він.

"Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він.

Клименко вважає, що вживання марихуани в медичних цілях має бути чітко визначено законом.

"Але на сьогоднішній день будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі або дії, які потім позначаться на наших дітях", - говорить він.

Щодо легалізації проституції, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку", то можна про це говорити.

"Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - додав він.

Нагадаємо, Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції.

Раніше в МВС України розкрили деталі підготовки закону про легалізацію зброї,