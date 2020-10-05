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Глава Нацполиции за легализацию проституции, но против наркотиков и оружия

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступает за легализацию проституции. Однако, он против легализации наркотиков и оружия.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Вопрос о легализации оружия нужно поднимать после войны, считает он.

"Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков", - заявил он.

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Клименко считает, что употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом.

"Но на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", - говорит он.

По поводу легализации проституции, если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить.

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - добавил он.

Напомним, Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.

Ранее в МВД Украины раскрыли детали подготовки закона о легализации оружия,

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