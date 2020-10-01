RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС ввів санкції проти Росії за залізничне сполучення з Кримом, - журналіст

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз погодив персональні санкції проти фізичних осіб та підприємств Російської Федерації за залізничне сполучення з окупованим Кримом. Росія побудувала залізницю на окупований півострів Керченським мостом.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Під санкції потрапили гендиректор "Гранд сервіс експрес" Олександр Ганов та заступник голови "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін Леонід Риженькін, а також компанії "Кримська залізниця", "Перша кримська страхова компанія", Ленпромтранспроект та Дирекція будівництва залізничної лінії Беркакіт-Томмот-Якутськ.

За словами журналіста, санкції передбачають замороження активів та заборону на отримання віз.

Популярні новини

Зазначимо, введення санкцій проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом блокувалося Кіпром.

Як пояснювали в МЗС України, дії Нікосії пов'язані перш за все з відстоюванням національних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно "дочку" німецького Deutsche Bank оштрафували за порушення "кримських" санкцій проти Росії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзКримСанкції проти Росії