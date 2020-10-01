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ЕС ввел санкции против России за железнодорожное сообщение с Крымом, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз согласовал персональные санкции против физических лиц и предприятий Российской Федерации за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Россия построила железную дорогу на оккупированный полуостров по Керченскому мосту.

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Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Под санкции попали гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов и замглавы "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, а также компании "Крымская железная дорога", "Первая крымская страховая компания", Ленпромтранспроект и Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.

По словам журналиста, санкции предусматривают заморозку активов и запрет на получение виз.

Отметим, введение санкций против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом блокировалось Кипром.

Как объясняли в МИД Украины, действия Никосии связаны прежде всего с отстаиванием национальных интересов.

Напомним, недавно "дочку" немецкого Deutsche Bank оштрафовали за нарушение "крымских" санкций против России.

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