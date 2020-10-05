У ЄС бачать ризик регресу України в боротьбі з корупцією

В Європейському союзі бачать ризик регресу України в питанні боротьби з корупцією. Це стане однією з тем завтрашнього саміту Україна-ЄС.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівних структурах Євросоюзу.

"Щодо боротьби з корупцією - я б не сказав, що є регрес. Але є ризик такого регресу", - сказав співрозмовник.

За його словами, занепокоєння викликає низка останніх подій навколо українських антикорупційних структур, зокрема, процедура відбору нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і судове рішення щодо голови НАБУ Артему Ситнику.

У цьому контексті ЄС також буде стежити за подіями навколо "ПриватБанку". У Брюсселі позитивно оцінюють створення різних антикорупційних органів, але незадоволені фактичними результатами боротьби з корупцією.

"Якщо мова йде про інституції - то стакан наполовину повний. Якщо про реальні результати - то наполовину порожній. Де реальні посадки винних у корупції?" - зазначає джерело.

За інформацією РБК-Україна, крім питань боротьби з корупцією, ключовими темами саміту Україна-ЄС також стануть виконання Угоди про асоціацію, боротьба з пандемією коронавірусу, а також ситуація на Донбасі і боротьба з гібридними загрозами з боку Росії. Буде обговорюватися й поточна криза в Білорусі.

Нагадаємо, раніше євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам, у тому числі через незадовільну ситуацію з корупцією.

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Брюссель буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму.