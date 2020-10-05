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В ЕС видят риск регресса Украины в борьбе с коррупцией

Автор: Милан Лелич

В Европейском союзе видят риск регресса Украины в вопросе борьбы с коррупцией. Это станет одной из тем завтрашнего саммита Украина-ЕС.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководящих структурах Евросоюза.

"Относительно борьбы с коррупцией - я бы не сказал, что есть регресс. Но есть риск такого регресса", - сказал собеседник.

По его словам, обеспокоенность вызывает ряд последних событий вокруг украинских антикоррупционных структур, в частности, процедура отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судебное решение по главе НАБУ Артему Сытнику.

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В этом контексте ЕС также будет следить за событиями вокруг "ПриватБанка". В Брюсселе позитивно оценивают создание различных антикоррупционных органов, но недовольны фактическими результатами борьбы с коррупцией.

"Если речь идет об институциях - то стакан наполовину полон. Если о реальных результатах - то наполовину пуст. Где реальные посадки виновных в коррупции?" - отмечает источник.

По информации РБК-Украина, помимо вопросов борьбы с коррупцией, ключевыми темами саммита Украина-ЕС также станут выполнение Соглашения об ассоциации, борьба с пандемией коронавируса, а также ситуация на Донбассе и борьба с гибридными угрозами со стороны России. Будет обсуждаться и текущий кризис в Беларуси.

Напомним, ранее евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикам, в том числе из-за неудовлетворительной ситуации с коррупцией.

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина заявлял, что Брюссель будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

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